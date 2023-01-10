صراع بين برشلونة وريال مدريد على ضم نجم فرنسا

دخل نادي برشلونة، سباق التعاقد مع أحد نجوم المنتخب الفرنسي، خلال الموسم الحالي.

ووفقا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن برشلونة انضم إلى سباق التعاقد مع ماركوس تورام، نجم بوروسيا مونشنجلادباخ وفرنسا، خلال الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن تورام صفقة مثالية لبرشلونة، لأنه سيأتي مجانا، كما أنه يستطيع اللعب كمهاجم صريح أو كجناح، كما كان يوظفه المدرب ديديه ديشامب مع فرنسا في كأس العالم 2022.

وأوضحت أن قسم الكشافة منح الإدارة الرياضية في برشلونة، تقارير إيجابية حول تطور توران ومناسبته لأسلوب لعب البارسا.

وكشفت أن اللاعب مستهدف من ريال مدريد وتشيلسي وإنتر ميلان، لذا عليه البقاء مع ناديه حتى نهاية الموسم، إذا أراد الانتقال إلى برشلونة الذي لن يقدر على ضمه في الشتاء.