نجم جديد يصدم برشلونة

أكَّد البرتغالي ديوجو دالوت، ظهير مانشستر يونايتد، على وجود محادثات جادة مع ناديه، من أجل تجديد عقده.

وينتهي تعاقد دالوت في أولد ترافورد، بنهاية الموسم المقبل، وارتبط اسمه بالرحيل عن الفريق، والانتقال لصفوف برشلونة.

وقال دالوت، في تصريحات أبرزها الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا: “نتحدث ونتفاوض، ونرى مدى استفادة كل الأطراف”.

وأضاف: “ليس سرًا أنني سعيد لوجودي هنا. أحب مانشستر يونايتد”.

وانضم دالوت لصفوف مانشستر يونايتد، في صيف 2018، قادمًا من بورتو، قبل أن يرحل معارًا لصفوف ميلان في صيف 2020، ويعود في صيف 2021.

وخاض دالوت، 23 مباراة مع مانشستر يونايتد في جميع المسابقات هذا الموسم؛ حيث سجل 3 أهداف، وصنع هدفين آخرين.