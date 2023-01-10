"هيئة إسناد الداخل" تندد بقرار محكمة الاحتلال بحق المناضل أيمن الحاج يحيى

نددت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل بقرار محكمة الاحتلال بحق المناضل والناشط *أيمن الحاج يحيى.

وقامت محكمة الاحتلال بالحكم بالسجن لمدة سبعة سنوات على الفلسطيني أيمن الحاج يحيى من مدينة الطيبة.

ويذكر أن الأسير أمين سر رابطة الحركة الأسيرة في أراضي 48 وشغل منصب الأمين العام لحركة كفاح، وعرف بنشاطه في كل ما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين.

وأكدت الهيئة بأن الأحكام الجائرة بحق النشطاء والمناضلين تأتي في سياق نهج حكومة الاحتلال الفاشية وهجومها العدواني والعنصري علي شعبنا بالداخل وبهدف كي الوعي وثنية عن الاستمرار بكفاحة المشروع في مواجهة الاستيطان ونظام التميز العنصري.

وأشارت الهيئة ان حظر رفع العلم الفلسطيني والملاحقة بحق المناضلين و الأحكام الجائرة والتهديد بسحب الجنسية والاستمرار في مشاريع الاستيطان ومصادرة الأراضي لن يثني شعبنا بالداخل عن الاستمرار بالتمسك بحقوقة الثابتة والمشروعة من أجل التحرير والعودة.

