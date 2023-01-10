الهريش: أجهزة السلطة القمعية تعمدت التعامل بوحشية مع المتظاهرين السلميين

أكدت أسماء الهريش الناطقة باسم أهالي المعتقلين السياسيين، أن أجهزة السلطة تعمدت ترويع الآمنين والأطفال خلال قمعها للمسيرة السلمية في نابلس مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت الهريش، في تصريحات صحفية، إن "السلطة تهدف إلى منع استمرار المسيرات الرافضة للاعتقال السياسي".

وأوضحت أن أجهزة أمن السلطة تعمدت التعامل بشكل وحشي مع المتظاهرين.

وأضافت الهريش: "سنواصل مسيراتنا السلمية حتى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين رغم القمع".

وطالبت المؤسسات الحقوقية بالتدخل الفوري لوقف اعتداءات أجهزة السلطة.

وقمعت أجهزة أمن السلطة مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة وسط مدينة نابلس، شارك بها الأهالي، للمطالبة بالإفراج عن المطارد مصعب إشتية ورفاقه، وجميع المعتقلين السياسيين.

وأطلقت أجهزة السلطة الرصاص وقنابل الغاز بكثافة، ما أدى إى إصابة المتظاهرين السليميين بالاختناق.