والد مصعب اشتية: من المؤسف اعتداء الأجهزة الأمنية علينا بمسيرة سلمية

قال والد المطارد المعتقل مصعب اشتية، إنه من المؤسف أن يعتدي علينا أبناء شعبنا من الأجهزة الأمنية لمطالبتنا بالإفراج عن أبنائنا المعتقلين لأسباب سياسية".

وطالب اشتية في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء، بالإفراج عن نجله المعتقل لدى أجهزة فتح الأمنية.

وكشف أن الرسالة الواردة في برنامج (ما خفي أعظم) هي بخط يد ابنه وليست مزورة أو ملفقة كما يقول البعض.

وأضاف: "توجهنا لجميع الأطراف في الساحة الفلسطينية، لكن الأجهزة الأمنية لا أحد يقف في وجهها، والأمن الوقائي سلطة لوحده".

وقمعت أجهزة أمن السلطة مساء اليوم الثلاثاء، مسيرة وسط مدينة نابلس، شارك بها الأهالي، للمطالبة بالإفراج عن المطارد مصعب إشتية ورفاقه، وجميع المعتقلين السياسيين.

وأطلقت أجهزة السلطة الرصاص وقنابل الغاز بكثافة، ما أدى إى إصابة المتظاهرين السليميين بالاختناق.