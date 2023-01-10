لمى خاطر: رجال العرين هم الأحرار واستمرار اعتقالهم طعنة في الظهر

قالت الناشطة السياسية لمى خاطر إن رجال العرين المعتقلون في سجون السلطة يقدمون لنا الحقيقة بدون أقنعة، بأنهم الأحرار وأن سجانهم هو المعتقل المقيد بخوفه.

وأضافت خاطر أن الاعتداء على مسيرة نابلس المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، يؤكد جزع السلطة من هتاف ذوي المعتقلين.

وأكدت أن ممارسات أجهزة السلطة في الضفة تمثل خناجر في الظهور تدمي، لكنها ترسم الطريق.

وقالت إن أجهزة السلطة لا تجيد غير حماية عدوهم يليق بهم قمع الهتاف ومنع المسيرة والفتك برافضي الظلم.

واعتدت أجهزة أمن السلطة مساء اليوم الثلاثاء، على مسيرة سلمية انطلقت على دوار الشهداء في مدينة نابلس، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين المقاومين والمطاردين للاحتلال مصعب اشتيه وعميد طبيلة وموسى عطالله.

وانتشرت عناصر أجهزة السلطة بشكل مكثف في كافة الطرق الرئيسية في نابلس، واحتجزت حافلة لذوي الشهداء قرب محافظة نابلس كانت عائدة من رام الله.

وهاجمت أجهزة السلطة المشاركين في المسيرة بالرصاص وقنابل الغاز والصوت، كما استخدمت آليات مصفحة لقمع المتظاهرين وسط نابلس.

وأفاد شهود عيان أن أجهزة السلطة اقتحمت المسيرة واعتدت على المشاركين فيها، وأطلقت الغاز بشكل عشوائي تجاه المواطنين.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات لعرين الأسود، وللمطارد مصعب اشتية ومطالبة بوقف التنسيق الأمني والاعتقال السياسي.

وأدانت حركة حماس بشدَّة قمع أجهزة أمن السلطة لمسيرة نابلس، المطالبة بالإفراج عن المعتقل السياسي مصعب اشتية ورفاقه وكل المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى أن تعامل أجهزة السلطة مع الأهالي بالرّصاص وقنابل الغاز والصوت، يعتبر ذلك جريمة بحقّهم، وسلوكاً مستنكراً ومنافياً لكل الأعراف والقيم الوطنية.