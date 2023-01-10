شقيق (فتحي خازم) يوضّح تطورات حالته الصحيّة

قال أمين خازم حول صحة شقيقه "فتحي حازم" إن الطاقم الطبي أجرى له عملية قسطرة وشبكية له علما أنه لم يكن يعاني من أي مشكلة بالقلب قبل الوعكة التي أصابته وهو أيضا يعاني من تورمات والتهاب بالدم ونوبات اختناق.

وتابع حديثـه على منشور في صفحته بالفيسبوك" وكما عهدناه لا يريد الظهور كشخص ضعيف فهو ممتهن المكابرة"

وأكد أنه حتى كتابة المنشور يعجز الطب عن تشخيص حالته مضيفًا "علما أن الجهات الرسمية غير معنية باثارة الشارع وتعلن أنه في تعاف ومعنويات عالية"

ونفى ما قالته وزير الصحة مي الكيلة أن صحة أبو الرعد فتحي خازم في تحسن ومعنوياتٍ عالية.

وتدهورت صحة أبو الرعد وسط شكوكِ أنه تعرض للتسمم بمادةٍ غريبةٍ.