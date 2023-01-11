جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 والقنوات الناقلة ، نستعرض معكم مباريات اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 حيث نشاهد المباريات في إطار الجولة الـ16 من الدوري السعودي الأصفر وأهمها مباراة الحزم والثانية بـ 28. نقطة مقابل العربي الذي يملك 26 نقطة.

كما سيكون لنا موعد مع مباراة السوبر الإسباني بين ريال مدريد وفالنسيا، وفي كأس الرابطة الإنجليزية، سنشاهد مباراة مانشستر سيتي اليوم الأربعاء، في ربع نهائي كأس كاراباو ضد ساوثامبتون، بينما سيشاهد ميلان يلعبون مباراتهم في دور الـ16 لكأس إيطاليا ضد تورينو.

الدوري المصري له نصيب من مباريات اليوم حيث تقام المباريات في الجولة الثالثة عشر من أهم الدوري المصري، لذا سيلتقي الزمالك مع نظيره اتحاد الإسكندرية فيما يواجه بيراميدز والمستقبل.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 11 يناير 2023

دوري يلو السعودي - الجولة الـ16

هجر - نجران 14:10 مصر، 15:10 السعودية السعودية الرياضية

الحزم - العربي 14:25 مصر، 15:25 السعودية السعودية الرياضية

الأخدود - الساحل 14:45 مصر، 15:45 السعودية السعودية الرياضية

كأس السوبر الإسباني – دور الـ 16

ريال مدريد - فالنسيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية SSC1 HD

كأس إيطاليا – دور الـ 16

ميلان - تورينو 22:00 مصر، 23:00 السعودية AD SPORTS Premium 1

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كأس كاراباو (رابطة المحترفين الإنجليزية) – ربع النهائي

نوتنجهام فورست - وولفرهامبتون 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium

ساوثامبتون - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري المصري – الجولة الـ 13

سموحة - طلائع الجيش 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport 2

الداخلية - البنك الأهلي 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sport 1

الاتحاد السكندري - الزمالك 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 1

فيوتشر - بيراميدز 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sport 2

الدوري الفرنسي – الجولة الـ 18

باريس سان جيرمان - أنجية 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD

ستراسبورج - لانس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 4 HD

تروا - مارسيليا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD