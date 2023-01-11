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سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 11 يناير 2023

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 11 يناير 2023
سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 11 يناير 2023
سبورت سبورت

الرسالة نت

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 11 يناير 2023 ، شهدت أسعار الدولار الأمريكي في لبنان، ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية في التعاملات الصباحية المبكرة.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

وصل سعر الدولار في لبنان، في تعاملات السوق السوداء أمام الليرة اللبنانية، إلى مستوى 46300 ليرة للشراء و 46 ألف ليرة للبيع.

أسعار صرف الدولار اليوم في لبنان

فيما كان أمس عند مستوى 45900 ليرة للشراء و 45600 ليرة للبيع. مقابل الدولار الأمريكي.

سعر الدولار اليوم في صيرفة

وبلغ سعر الدولار عبر منصة صرف مقابل الليرة 38 ألف ليرة للدولار الواحد ، بحسب أسعار صرف العمليات التي تنفذها البنوك ومؤسسات الصرافة على المنصة.

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان

أعلن مصرف لبنان المركزي أن سعر الصرف لسحب الودائع بالدولار بالليرة اللبنانية وصل إلى ثمانية آلاف ليرة للدولار الواحد.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان

بلغ سعر صرف اليورو في لبنان، في تعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية مستوى 1،623.13 ليرة لبنانية ، فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان 1.0736. الدولار الأمريكي.

سبب انخفاض الليرة اللبنانية أمام الدولار

بدأت الليرة اللبنانية في التراجع تدريجياً منذ عام 2019 مقابل الدولار الأمريكي، تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقف البنوك عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي ثابتاً عند 1507 ليرات.

واجه الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الثلاث الماضية صعوبات كبيرة وضعت العملة اللبنانية في وضع حرج ، لا سيما في ظل استمرار غموض الوضع السياسي.

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