الغرف التجارية مصر: طبق البيض بـ60 جنيها اليوم الأربعاء

أعلن الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، عن بشرى المواطنين، بعد أن قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة للتحقيق في الاحتياجات اللازمة لتوريدها في الأسواق.

الغرف التجارية مصر

وقال عز إن فول الصويا تم الإفراج عنه بمبلغ 49.5 مليون دولار والذرة 14 مليون دولار والقمح الإضافي 13 مليون دولار واللحوم المجمدة 1.7 مليون دولار وإنتاج الألبان 6 ملايين دولار.

وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه تم الإفراج عن زبدة الكاكاو لصناعة الأجبان بقيمة 6 مليون دولار، وزيت نخيل بحوالي 50 مليون دولار، و105 ملاين دولار لمستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن هناك أولوية في الإفراجات من الموانئ للغذاء والدواء، وشهر ديسمبر شهد الإفراج عن سلع غذائية وغيرها بقيمة 6.8 مليار دولار.

طبق البيض بـ60 جنيها

وأوضح أن السوق السوداء يشهد عرضًا وحالة اختلاف على طلب الدولار، نتيجة زيادة العرض والطلب، لافتًا إلى أن إقبال المواطنين على شراء شهادات الـ 25% جاء نتيجة ثقة المواطنين في الدولة، وبعض الأشخاص باعوا الذهب لشراء هذه الشهادات.

وأكد الدكتور علاء عز، مساء اليوم الثلاثاء، أن كم الإفراجات عن الأعلاف سيؤثر بالإيجاب على أسعار الدواجن بعد انتهاء دورتها الإنتاجية (خلال 3 أشهر)، مؤكدًا وجود دواجن مجمدة متاحة داخل المجتمعات الاستهلاكية بأسعار متدنية، وهي إحدى آليات الدولة التي تدخلت بها، بعد حدوث زيادة غير مُبرّرة في أسعار الدواجن.

طبق البيض بـ60 جنيها اليوم الأربعاء

ولفت إلى أن منتجي الدواجن أكدوا أنهم يبيعون طبق البيض في المزارع بـ 60 جنيهًا فقط، مبدين اندهاشهم من وصوله للمواطن لأسعار مُرتفعة.