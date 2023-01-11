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مخاوف (إسرائيلية) من تعاون شهداء الأقصى والسرايا شمالي الضفة

مخاوف (إسرائيلية) من تعاون شهداء الأقصى والسرايا شمالي الضفة
مخاوف (إسرائيلية) من تعاون شهداء الأقصى والسرايا شمالي الضفة
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الضفة المحتلة- الرسالة نت

قالت وسائل إعلام (إسرائيلية) إن التعاون بين كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس شمالي الضفة مقلق جداً للاحتلال بعد إعلان مجموعات برقين مسؤوليتهم عن تنفيذ عدة عمليات.

معلق الشؤون العربية في “القناة 13، حيزي سيمانتوف، أكد أن اتحاد كتائب شهداء الأقصى وسرايا القدس الإسلامي في منطقة برقين غرب جنين، مقلق للغاية.

وأوضح أنّ المشكلة تكمن في ارتباط أعضاء فتح والخشية الكبيرة من انضمام عناصر أخرى من فتح إلى عناصر في الجهاد الإسلامي شمالي الضفة الغربية.

وكشفت مجموعات برقين، التابعة لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن نفسها الاثنين 9 يناير 2023 من خلال إعلان مسؤوليتها عن تنفيذ عمليات نوعية، بالتعاون مقاتلي كتائب شهداء الأقصى.

ونشرت مجموعات برقين –سرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى، مقطع فيديو ظهر فيه عدد من المقاتلين، معلنين عن ظهورهم الأول لمواجهة قوات الاحتلال.

وأعلنت المجموعة عن مسؤوليتها بتنفيذ عمليات نوعية عدة، وكانت على امتداد السياج بين جنين والأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

 

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