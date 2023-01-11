القيادي بدران: حكومة الاحتلال المتطرفة لن تكسر عزيمة شعبنا الفلسطيني المقاوم

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إن الحكومة (الإسرائيلية) المتطرفة التي تضم عددًا من القتلة والإرهابيين، لن تكسر إرادة شعبنا في الداخل، فشعبنا هناك قادر على الابتكار والابداع والمبادرة لمواجهة الاحتلال وحكومته الإجرامية.

وبين بدران أن الاحتلال واهم إن ظن أن بإمكانه هزيمة شعبنا في الداخل أو أي منطقة من أماكن تواجده.

وأكد أن أهلنا في الداخل المحتل هم جزءٌ أصيل من شعبنا الفلسطيني الذي يقاوم هذا الاحتلال منذ أكثر من 70 عاما دون توقف أو تردد أو تراجع؛ فهم أصحاب الأرض والقضية.

وأضاف: "نحن كلنا ثقة بقدرة شعبنا في الـ 48 على الوقوف في وجه التحديات والحفاظ على الهوية الوطنية بشتى الطرق ومختلف الأساليب".

وشدد على أن شعبنا في كافة أماكن تواجده برفقة مقاومته لن تترك أهلنا في الداخل وحدهم في الميدان.

وشهد النقب المحتل في العاشر من يناير 2022 اندلاع هبة عارمة في وجه سلطات الاحتلال وقواته المدججة بالسلاح، حينما أقدمت ما تسمى “دائرة أراضي إسرائيل” على تنفيذ مخطط يهدف للسيطرة على أراضينا في النقب.

وقد مضى عام على التهام جرافات الاحتلال مساحات واسعة من أراضي المواطنين؛ بدعوى تشجيرها وتحويلها إلى محمية طبيعية، الأمر الذي رفضه السكان، ونظموا احتجاجات سلمية واجهتها قوات الاحتلال بقمع غير مسبوق واعتقلت العشرات.