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حماس ترحّب ببيان منظمة التعاون الإسلامي حول انتهاكات الأقصى

قمة-لمنظمة-التعاون-الإسلامي-أرشيفية.jpg
قمة-لمنظمة-التعاون-الإسلامي-أرشيفية.jpg
سبورت سبورت

غزة- الرسالة نت

رحّبت حركة حماس بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي بحث تطورات العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى المبارك والانتهاكات المتصاعدة ضد مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

ودعا المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي الأربعاء، الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ خطوات حازمة وجادة تضع حدّاً لإجرام الاحتلال المستمر ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

كما دعا إلى التحرّك الفاعل على المستوى الدولي، سياسياً ودبلوماسياً وقانونياً، لفضح وتجريم هذه الانتهاكات، ومساندة وتعزيز نضال شعبنا لانتزاع حقوقه وتحرير أرضه والعودة إليها.

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https://alresalah.ps/p/275568

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الاحتلال الاقصى

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