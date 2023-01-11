غزة تتوسع في زراعة الحمضيات والاكتفاء الذاتي 85%

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة في غزة، المهندس محمد أبو عودة إن هناك توجها لدى الوزارة بالتوسع بزراعة الحمضيات تدريجيا، وتشجيع المزارعين على ذلك.

وأوضح أبو عودة في حديث لـ "الرسالة نت" أن قطاع الحمضيات كان يحتل مساحة 75 ألف دونم، وينتج 200 ألف طن خلال السنوات السابقة، "وحاليا توجد الحمضيات على مساحة 20 ألف دونم بإنتاج 45 ألف طن".

وبيّن أن الإنتاج يبدأ منتصف نوفمبر ويستمر حتى نهاية فبراير، منوها إلى أن "استهلاك الفرد الواحد يبلغ 20 كيلو من جميع الأصناف.

ولفت أبو عودة إلى أن حاجة قطاع غزة، هي 50 ألف طن، وهو ما يعني أن هناك عجزا قيمته 5 آلاف طن، بنسبة اكتفاء ذاتي 85%.

وأكد على أن الموسم الحالي إنتاجه ممتاز مقارنة بالسنوات الماضية بسبب زيادة المساحات المزروعة، قائلا:"لدينا توجّه لحث المزارعين على زيادة الاستثمار بقطاع الحمضيات".

وتابع أبو عودة: "نعمل على استيراد العجز من الداخل المحتل أو من جمهورية مصر العربية".

وتطرق للحديث عن أهم التحديات أمام زراعة الحمضيات، وتتمثل في ملوحة المياه والزحف السكاني ومحدودية الأراضي الزراعية وكذلك ممارسات الاحتلال من قصف الأراضي وفتح السدود".