في حادثة طريفة.. طائرة تقلع وتنسى ركابها، غادرت طائرة ونسيت ركابها في المطار، كانوا ينتظرون دورهم للصعود على متن الطائرة المنتجة إلى نيودلهي.

وكانت قد أعلنت هيئة الطيران في الهند، عن نسيان 55 راكباً في المطار بعد مغادرة الطائرة، مما قد جعلهم يتأخرون في الصعود للرحلة القادمة.

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نسيان طائرة الركاب

ذكرت محطة "نيودلهي تي في" الإخبارية، أن نحو 55 راكباً تقطعت بهم السبل في الحافلة في وقت مبكر من صباح (الإثنين) الماضي.

حيث غادرت طائرتهم من طراز «جي8 - 116» بسبب بعض سوء التواصل بين الطاقم الأرضي وطاقم الطائرة.

وطالبت هيئة تنظيم الطيران في الهند، من الشركة أن تقدم لها تقريراً بشأن كيفية نسيان الركاب على متن حافلة عند مدرج الطائرات في بنجالور أثناء إقلاع رحلتهم.

وكانت البطاقات بحوزتهم لصعود الطائرة وأيضاً بطاقات نقل الأمتعة ولكن لم يغادر الركاب.

وتم تدارك الأمر بعد حوالي 4 ساعات، ونقل الركاب على رحلة طيران أخرى خاصة إلا شخصان طالبوا باسترداد قيمة الرحلة.

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