هيئة الأسرى: الاحتلال يعتدي بالضرب الشديد ويُنكل بالأسرى أثناء اعتقالهم واستجوابهم

أوردت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، إفادات لعدة أسرى نُكل بهم وتعرضوا للاعتداء بالضرب الشديد والمعاملة المهينة اثناء اعتقالهم واستجوابهم.

ووفقاً لما نقله تقرير الهيئة فقد نكلت قوات الاحتلال بالشابين عبد العزيز غيظان من قرية القبيبة وصالح عطا من قرية دير أبو مشعل/ رام الله، أثناء احتجازهما بمعسكر جيش بالقرب من قرية رنتيس، حيث تعمد جنود الاحتلال احتجاز كلا الشابين بساحة المعسكر لأكثر من 12 ساعة متتالية في البرد والعراء، ولم يسلما من الضرب والاعتداء عليهما بهمجية طوال احتجازهما، ونقلا بعدها إلى مركز تحقيق "عوفر" لاستجوابهما وبعدها إلى مركز توقيف "عتصيون"، وجرى تمديد توقيفهما ومن المتوقع أن تصدر أوامر اعتقال إدارية بحقهما.

بينما خضع الأسير القاصر محمود غوادرة (16 عاماً) من مخيم جنين لاستجواب قاس داخل زنازين مركز تحقيق "الجلمة"، حيث احتجز فيها لمدة 30 يوماً حُقق معه خلالها لساعات طويلة وهو مقيد اليدين والقدمين وبعدها نُقل إلى قسم الأسرى الأشبال في "الدامون"، علماً بأن القاصر غوادرة هو شقيق الشهيد محمد غوادرة التي ارتقى شهيداً في مشفى "تل هشومير" (الإسرائيلي) متاثراً بجروحه الخطيرة التي تعرض لها أثناء اعتقاله وأدت إلى إصابته بحروق شديدة.

في حين داهم جنود الاحتلال منزل الشاب محمد غطاشة (31 عاماً) من بلدة يطا/ الخليل وعاث به خراباً، واعتدوا عليه بالضرب المبرح كما تعمدوا إفلات كلب بوليسي ليهاجمه، وجرى اقتياده بعدها إلى مركز تحقيق "عوفر" لاستجوابه ومن ثم إلى "عتصيون" حيث يقبع الآن.