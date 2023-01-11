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استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال فجر اليوم في نابلس

الشاب أبو جنيد (21 عاما
الشاب أبو جنيد (21 عاما
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نابلس-الرسالة نت

نابلس- خدمة حرية نيوز
استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته الحرجة في رأسه التي أصيب بها فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة بنابلس.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن الشاب أبو جنيد (21 عاما)، ارتقى بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس فجر اليوم، حيث جرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بوضع حرج.

وحاصرت قوة إسرائيلية خاصة، صباح اليوم، منزل المطارد عبد الله أبو شلال في مخيم بلاطة، ما أدى لاندلاع مواجهات واشتباكات عنيفة، تخللها انفجارات كبيرة.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية حاصرت المخيم، وداهمت عدداً من المنازل ودمرت محتوياتها.

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