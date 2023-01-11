 السلطات الباكستانية تضبط محاولة تهريب مشروبات كحولية تحمل اسم سفارة فلسطين 

تقدمت المخابرات الجمركية والتحقيقات في مدينة كراتشي الباكستانية بشكوى ضد ثلاث شركات استيراد وتصدير باكستانية متهمة إياها بتهريب مشروبات كحولية لحساب السفارة الفلسطينية في باكستان من خلال استصدار تصاريح استيراد تحت غطاء بضائع دبلوماسية.

وبناء على تعليمات من نائبة مدير المخابرات الجمركية والتحقيقات في مدينة كراتشي عبير جاويد، قامت المخابرات الجمركية والتحقيقات في مدينة كراتشي هذا الأسبوع بمصادرة حاوية تم استيرادها باسم سفارة دولة فلسطين في باكستان، حيث تبين أن الحاوية تحتوي على مشروبات كحولية، وليس كما يشير تصريح الاستيراد على أنها بضائع دبلوماسية، مما اعتبر انتهاكا للأعراف الدبلوماسية المتفق عليها دوليا.

وقد احتوت الشحنة بعد فحصها كما ذكر تقرير المخابرات الجمركية على 10548 زجاجة لمشروبات كحولية متنوعة و2160 علبة من أنواع البيرة.

وكانت الخارجية الباكستانية قد طلبت من السفارة الفلسطينية الحضور خلال فحص الحاوية، غير أن السفارة نفت صلتها بالحاوية ولم ترسل أي مندوب عنها لحضور عملية الفحص.

الجدير بالذكر أن الصحافة الباكستانية قد نشرت سابقا تقارير تتحدث عن استغلال السفير الفلسطيني في باكستان للإعفاء الجمركي الخاص بالبعثات الدبلوماسية