رونالدو يستعد لمواجهة ليونيل ميسي تعرف على موعد المباراة، تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن مواجهة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وذلك بعد انتقال الأخير إلى نادي النصر السعودي.

وكانت قد أعلنت وسائل إعلامية رياضية خلال الفترة الماضية، عن تعاقد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي.

مواجهة رونالدو مع ميسي

تجددت مواجهة الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال شهر يناير الحالي، على كأس موسم الرياض.

وستكون مواجهة ميسي ورونالدو المقبلة على كأس موسم الرياض، والتي ستجمع بين نجوم فريقي النصر والهلال مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

من المقرر أن تكون يوم 19 يناير المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت السعودية.

وسيرتدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قميصه المفضل رقم 7 مع فريق النصر السعودي.

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تعاقد رونالدو مع النصر

وأعلن نادي النصر السعودي، مع بداية العام الجديد 2023، عن التعاقد مع اللاعب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حتى عام 2025.

وجاء ذلك بعد أن فسخ عقده مع ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن رونالدو سوف يحصل على راتب سنوي بقيمة 200 مليون يورو.

🚨مارادونا في تصريح سابق : جميع الحراس يخافون من كريستيانو رونالدو وميسي ، ليس لأنهم فقط لا يملكون قوة رونالدو ! pic.twitter.com/uUxIZomp2B — بتال (@worldQat) January 11, 2023

كريستيانو رونالدو

ورحل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد بعدما أجرى حوارا مع صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، هاجم من خلاله مجلس إدارة النادي وكذلك إريك تين هاج المدير الفني للفريق.

وهذا الأمر الذي جعل اليونايتد يقرر فسخ تعاقده مع اللاعب الإنجليزي بالتراضي.

وكان قد شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغ من العمر (37) عاماً مع منتخب بلاده البرتغال في نهائي كأس العالم قطر 2022.

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