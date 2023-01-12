راصد جوي: فرصة لسقوط زخات من الأمطار الليلة حتى الاثنين المُقبل

أكد الراصد الجوي ليث العلامي اليوم الأربعاء، على أن هناك فرصة لسقوط زخات من الأمطار بداية من مساء غدٍ الخميس وحتى الإثنين.

وأوضح العلامي في تصريح صحفي: "تتركز معظمها في شمال البلاد المحتلة نواحي الجليل والمثلث والسواحل الشمالي تمتد أحيانًا وعلى (فترات متباعدة) وبشكل متفرق وخجول نحو "بعض" الأجزاء الوسطى والجنوبية".

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً الخميس غائما جزئيا الى غائم وبارداً نهاراً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء يحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.