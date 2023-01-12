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سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 12 يناير2023 : سعر الذهب مقابل الدولار بسوريا

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سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 12 يناير2023 : سعر الذهب مقابل الدولار بسوريا ، شهدت أسعار الصرف في سوريا، تغيرات ملحوظة وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا كبيرًا في السوق السوداء في سوريا ، في وقت مبكر من الصباح.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وشهدت أسعار صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق 6650 ليرة مقابل 6550 ليرة بيعت للدولار.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية وقت الشراء 347 ليرة ، فيما كان سعر البيع 354 ليرة سورية.

أسعار الذهب في سوريا

وشهد سعر جرام الذهب من عيار 24 في سوريا اليوم ارتفاعا حيث وصل إلى 354,000 ليرة سورية

سعر الذهب عيار 22 اليوم في سوريا

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 22 اليوم السبت في سوريا 325,000 ليرة سورية

سعر الذهب عيار 21 اليوم في سوريا

جاء سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم في الأسواق السورية 311,000 ليرة سورية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في سوريا

شهد سعر جرام الذهب من عيار 18 في سوريا اليوم السبت استقرارا حيث وصل الى 267,000 ليرة سورية.

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