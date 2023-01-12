نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط، الشهيد: سمير عوني حربي أصلان (41 عاماً)، الذي قَتله جنود الاحتلال بدمٍ بارد، أثناء اقتحامهم منزله لاعتقال ابنه (رمزي 18 عاماً) في مخيم قلنديا بالقدس المحتلة.

وقدمت الحركة التعازي لذوي الشهيد أصلان، والشهداء الذين ارتقوا خلال الساعات الماضية في القدس ونابلس والخليل.

واستنفرت أبناء شعبنا لتصعيد المواجهة وضرب العدو ومستوطنيه، مشيرة أن جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا ومقدساتنا، يزيدنا عزماً وإصراراً على المقاومة حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا، وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال.