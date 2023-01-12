رابط نتائج طلاب الامارات 2023 الفصل الأول.. studentportal.moe.gov.ae، نتائج طلاب الإمارات أون لاين، أعلنت مؤسسة الإمارات التعليمة المدرسية عن موعد إعلان نتائج طلاب الفصل الأول لعام 2023 من الصف الأول وحتى الثاني عشر، حيث يترقب ألاف الطلاب واولياء الأمور إعلان نتائج طلاب الامارات اليوم.

ويبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن رابط نتائج طلاب الإمارات 2022 – 2023 ، والتي ينتظر الإعلان عنها عبر رابط إلكتروني ستقوم بتفعيله المؤسسة العامة خلال الساعات القادمة.

وضعت مؤسسة التعليم العام في دولة الإمارات العربية المتحدة جدولاً لإعلان النتائج على مدار يومين (الخميس والجمعة) للسماح للطالب والمعلم بالدخول بسهولة إلى النظام ، دون أي تحديات فنية ، موضحًا أنه خلال فترة النتائج. يتعرض النظام لضغوط كبيرة من الطلاب وذويهم.

نتائج طلاب الإمارات الفصل الأول 2022/2023

في منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي ، أجرى طلاب التعليم الإماراتي في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة امتحانات الفصل الدراسي الأول ، واجتمعت جميع المؤسسات التعليمية والإدارية ومنصات الوزارة لإجراء الاختبارات بطريقة تنظيمية مناسبة ومناسبة.

نتائج الفصل الأول لطلاب الإمارات 2022/2023، رابط نتائج طلاب الإمارات

تم الانتهاء من جميع الاختبارات بأمان دون أي شكاوى من الطلاب أو أولياء الأمور على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. وبدأت الوزارة أعمال التصحيح بعد الانتهاء من الاختبارات، وتم عد النتائج وتحميلها إلكترونياً عبر موقع النتائج الرسمي.

موعد نتائج طلاب الإمارات الفصل الأول 2022 - 2023

أعلن السيد يحيى الأنصاري ، المدير التنفيذي لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ، أنه سيتم الإعلان رسمياً عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2023 في دولة الإمارات اليوم الخميس 12 يناير 2023 الساعة العاشرة صباحاً. في الصباح للسنة الثانية عشرة ، وللعام التاسع حتى الحادي عشر ، سيتم الإعلان عنها في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من نفس اليوم.

فيما ستعلن نتائج الفترة من الأول إلى الثامن غدًا الجمعة 13 يناير 2023 في تمام الساعة الثالثة عصراً.

سيتم تقسيم إعلان النتائج إلى يومين بسبب الضغط المرتفع المتوقع على موقع إعلان النتائج حتى لا يحدث عطل فني بالموقع ويتوقف عن العمل.





رابط نتائج طلاب الإمارات الفصل الأول 2022 – 2023

ينتظر الطلاب في دولة الإمارات العربية المتحدة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام 2022-2023 ، والتي سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الساعات القادمة ، ومن المنتظر إعلان نتيجة العام الثاني عشر صباح غد الخميس. 12 يناير 2023 الساعة العاشرة صباحا.

قالت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ، إن طريقة استرجاع نتائج الفصل الدراسي الأول ستكون إلكترونية عبر بوابة وزارة التربية والتعليم الإماراتية ، ويجب على الطالب إدخال اسمه ورقم مقعده ، ثم الضغط على عرض:

اضغط هنـــــــــــا

الاستعلام عن نتائج طلاب الإمارات الفصل الأول 2022 – 2023

يجب اتخاذ عدد من الخطوات للاستعلام عن نتائج النصف الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة 2022-2023 ، ومنها:

ادخل إلى الموقع الرسمي لإعلان النتائج في دولة الإمارات العربية المتحدة عبر موقع وزارة التربية والتعليم (من هنا).

كتابة البريد الإلكتروني للطالب.

إدخال كلمة السر.

الضغط على مربع تسجيل الدخول.

الضغط على مربع “gradebook”.

بعد ذلك تظهر النتيجة التي حصل عليها الطالب والمجموع الكلي ودرجة كل مادة دراسية .