كتائب القسام تتعهد بمواصلة درب المقاومة والوفاء للشهداء

وجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، رسالة إلى جماهير شعبنا الفلسطيني خلال حفل تأبين عدد من الشهداء بمخيم جنين.

وقال متحدث باسم القسام خلال الحفل: "السلام عليك يا أقصى، سلامٌ على المرابطين في باحاتك الحزينة، اشتياقاً لعمر وصلاح الدين، سلامٌ لغزة العزة والصمود، سلامٌ على الشهداء الأكر منا جميعاً".

وتابع قائلاً: "من هنا من مخيم الشهداء مخيم جنين التضحية والعطاء، مخيم الطوالبة وأبو حلاوة وزياد العامر، سلامٌ على حمزة أبو الهيجا، سلامٌ على مفجر الثورة جميل العموري، وعلى من أسسها وكان يحتضنها الشهيد داوود الزبيدي".

وأردف بقوله: "من مخيم جنين الوحدة الوطنية، من المخيم الذي يأبى إلا أن يعلم العالم دروساً في التضحية والعطاء وأن يكون هو المنارة والأيقونة".

ووجهت كتائب القسام التحية إلى سيد الشهداء ناصر أبو حميد، وقائد الأركان وسيد الميدان محمد الضيف، مترحمة على الشهداء الأبطال.

وأكدت كتائب القسام أنها ستبقى صادقة لدماء الشهداء، وستبقى على دربهم سائرة حتى تحقيق النصر أو الشهادة، مضيفة أنه "من هنا نوصل سلامنا وتحيتنا إلى إخواننا في عرين الأسود، ونقول لهم ابقوا على العهد، ابقوا على درب الحوح وتامر الكيلاني".

وختم ممثل القسام بقوله: "طول ما الاحتلال بدخل جنين أو مخيم جنين سوف نطلق عليه النار والعبوات والمتفجرات، سنقاوم بكل أشكال المقاومة حتى النفس الأخير".

وشاركت حشود كبيرة في المخيم في حفل التأبين، وسط عشرات المقاتلين والمقاومين، الذين رفعوا صور الشهداء.

وشمل الحفل تأبين الشهداء محمد السعدي، نعيم الزبيدي، عطا الشلبي، صدقي زكارنة، طارق الدمج، جنى زكارنة، محمد حوشية، فؤاد عابد، والشقيقين جواد وظافر الريماوي.

حرية نيوز