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استئناف التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وتوسيعها لمدن أخرى

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الرسالة نت-غزة

ذكر موقع "واي نت" العبري، بعد منتصف الليل، أن التظاهرات ضد حكومة بنيامين نتنياهو، اليمينية، سيتم استئنافها السبت المقبل، ويتم توسيعها لتشمل مناطق أخرى غير تل أبيب.

ووفقًا للموقع، فإنه من المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف في المسيرات التي ستشهدها تل أبيب والقدس وحيفا، وستتجه نحو مقر المحكمة العليا ثم منزل نتنياهو.

واحتج الآلاف من (الإسرائيليين) على سياسات الحكومة الجديدة وخاصة فيما يتعلق بإصلاح النظام القضائي، متهمين إياها بالإضرار بالديمقراطية.

وطلب ما يسمى وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) إيتمار بن غفير، من الشرطة التصرف على قدم المساواة وعدم إحداث فرق بين اليساريين والمتظاهرين الآخرين، كما أوعز بمنع رفع العلم الفلسطيني وسط خلاف مع مفوض الشرطة كوبي شبتاي حول هذه القضية لعدم وجود مسوغ قانوني.

واجتمع أمس شبتاي مع القائمين على التظاهرات وأكد لهم أن الشرطة ستعمل على حماية المتظاهرين والحفاظ على حرية الرأي والتعبير، وهو الاجتماع الذي أغضب بن غفير.

 

القدس دوت كوم

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