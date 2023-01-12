البرازيل تقيل سفيرها لدى (إسرائيل)

قررت وزارة الخارجية البرازيلية إقالة سفيرها لدى (إسرائيل)، جيرسون دي فيرنتس من منصبه، في خطوة قد تشير إلى التغيير في سياسة البلاد.

وكان فيرنتس قد عين من قبل الرئيس السابق جايير بولسونارو في أوائل عام 2021، وتعتبر إقالته أولى القرارات التي يتخذها الرئيس الجديد لولا دا سيلفا ووزير خارجية ماورو فييرا. كما ذكر موقع واي نت العبري.

وخلال حقبة بولسونارو، غيرت البرازيل أنماط التصويت التقليدية ودعمت (إسرائيل) في المنظمات الدولية، على عكس الموقف التقليدي لوزارة الخارجية في البلاد.

وقال وزير الخارجية الجديد فييرا إن بلاده ستتعاون مع الدول العربية وفي مقدمتها فلسطين.

وكان بولسونارو قرر تعين دي فيرنتس من أجل تعميق العلاقات العسكرية مع (إسرائيل)، وكان يخطط لنقل السفارة إلى القدس وهو الأمر الذي لم ينفذ تحت ضغوط دول عربية، ليستقر فقط على فتح مكتب تجاري فيها.

القدس دوت كوم