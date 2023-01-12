ضجة بين يهود أمريكا.. 330 من قياداتهم يدينون (إسرائيل) ويدعون لمقاطعة حكومتها

يُطالب في هذه المرحلة 330 من قيادات المواطنين اليهود في أمريكا، بمقاطعة أجزاء معينة من الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة، وفق ما نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" في تقرير ترجمه موقع الجرمق، ويأتي ذلك على ضوء تشكيل الحكومة (الإسرائيلية) مؤخرًا، والتي تتألف من أحزاب اليمين وأحزاب المتدينين اليهود.

وتُثار في هذه المرحلة ضجة كبيرة، بين مواطني أمريكا اليهود، بسبب هذا الموقف الذي اتخذته هذه القيادات، وفي المقابل يعمل عدد كبير من حاخامات اليهود في أمريكا، على استنكار موقف المقاطعة، وينادون بدعم (إسرائيل)، ونشروا رسالة حول موقفهم هذا، أعربوا خلالها عن ألمهم، بسبب إدانة عدد من اليهود في الولايات المتحدة لـ (إسرائيل).

وذكرت الصحيفة العبرية، أن هناك حالة عاصفة من الغضب بين يهود الولايات المتحدة، بسبب الخلافات في المواقف والتوجهات، والتأييد والمعارضة، في ظل تشكيل الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة، حيث وقع 1000 حاخام على خطابٍ عام في بداية الأسبوع، دعوا من خلاله إلى دعم الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة، ويأتي هذا كرد على مطالب جهات يهودية امريكية بمقاطعة الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة.

وورد في خطاب اتحاد حاخامات أمريكا، ومنظمات أخرى بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم": "إننا ندين دعوات هذه الجماعات الهامشية، بعدم التعاون مع الحكومة (الإسرائيلية) الجديدة، إنه لأمر مدهش أنه وخلال المرحلة التي تتصاعد فيها اللاسامية في جميع أنحاء العالم، فإن قادة جمهور يعرفون أنفسهم على أنهم يهود، يمنحون مصادقة لمشاعر معادية لـ(لإسرائيليين)".

وتابعت الرسالة التي دونها اتحاد حاخامات أمريكا: "يؤلمنا أن 330 شخصًا، يعرّفون عن أنفسهم على أنهم إصلاحيون ومحافظون، يعملون على مقاطعة أجزاء من الحكومة (الإسرائيلية)، مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعزز أهداف أعدائنا في جميع أنحاء العالم. بعد أقل من ثلاث سنوات على انطلاق اتفاقيات إبراهيم، يأتي قادة يهود ليدينوا الدولة اليهودية، ويمسّون بقلوب يهود أمريكا".

من ناحية أخرى، ناشدت "شيرا رودرمان" الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "رودرمان"، "نتنياهو" قبيل تشكيل الحكومة، ودعته إلى تعديل تصريحات الوزراء في الحكومة، وقالت: " طلبنا هو العمل بشكل عاجل ودون تأخير، من أجل العلاقة بين (إسرائيل) ويهود الشتات، ومنع الضرر الحقيقي الذي قد يصل إلى نقطة اللاعودة".

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