 تشييع جثمان الشهيد سمير أصلان بمخيم قلنديا في القدس المحتلة

بدأت مراسم تشييع جثمان الشهيد سمير أصلان (41 عاماً) اليوم الخميس، والذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على مخيم قلنديا بالقدس المحتلة.

وخيّمت أجواء الحزن على عائلة الشهيد أصلان وأطفاله الثمانية، والذي استشهد أثناء الدفاع عن نجله رمزي خلال اعتقاله من قبل جيش الاحتلال بشكل همجي.

وهتف المشاركون في موكب التشييع بشعارات مؤيدة للمقاومة ومطالبة بالانتقام لدماء الشهداء، والرد على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.

ونعت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد أصلان، واستنفرت أبناء شعبنا لتصعيد المواجهة وضرب العدو ومستوطنيه.

وأكدت حركة حماس أن “جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا ومقدساتنا، سيزيدنا عزماً وإصراراً على المقاومة حتى زواله عن أرضنا ومقدساتنا، وتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال”.

وارتقى ثلاثة شهداء في الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وهم سمير أصلان، وأحمد أبو جنيد، وسند سمامرة.