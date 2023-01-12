شهيدان برصاص الاحتلال في جنين

أعلن مستشفى الرازي في جنين، مساء الخميس، استشهاد الشاب عبد الهادي فخري يوسف نزال (18عاماً)، إثر إصابته بعيار ناري في الصدر خلال عملية الاحتلال في قباطية، جنوب جنين.

وذكر مدير المشفى فواز حماد، أن الشهيد نزال خضع لعملية جراحية، وحاول الأطباء لإنقاذ حياته لكنه استشهد، بسبب تمزق الرئة والنزيف الحاد خلالها.

كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب حبيب كميل (25 عامًا) جراء إصابته بطلق ناري في الرأس، فيما أصيب 3 مواطنين بجروح متفاوتة من بينها إصابة بالرقبة.

ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 9 منذ بداية العام، بينهم 3 أطفال.

وشهدت البلدة عملية اقتحام واسعة تخللها محاصرة منزل واعتقال شاب من داخله.

وأعلنت كتائب القسام "كتيبة جنين"، وسرايا القدس "مجموعات قباطية" أنها تمكنت من استهداف قوات الاحتلال في بلدة قباطية بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية، لإسناد القوة الخاصة التي اقتحمت البلدة، قبل انسحابها من المنطقة.

ومنعت قوات الاحتلال مركبات الاسعاف من الوصول لإسعاف المصابين برصاص الاحتلال.

وفي سياق متصل، تواصلت عمليات المقاومة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 25 عملاً مقاوماً بينها 13 عملية إطلاق نار و7 عمليات رشق حجارة وزجاجات حارقة.