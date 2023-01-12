الاحتلال يمنع مقدسيين من السفر ويُبعد آخرين عن الأقصى

سلمت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، شباناً فلسطينيين من القدس المحتلة قرارات بمنع السفر والإبعاد عن المسجد الأقصى والمدينة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال سلم المواطن لؤي ناصر الدين قراراً بمنع السفر مدة 3 أشهر، والمواطن ماجد الجعبة قراراً بمنع دخول الضفة المحتلة مدة 4 أشهر.

فيما سلم الاحتلال المواطن حمزة زغير قراراً بمنع السفر مدة 6 أشهر، والمواطن نهاد زغير قراراً بتجديد منع السفر مدة 3 أشهر إضافية.

كما أبعد الاحتلال الشاب دانيال زهير أبو نصرة، من بلدة الطور، عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى مدة 45 يوما قابلة للتجديد عقب اقتحام منزله.

وكانت سلطات الاحتلال جددت اليوم القرارات الصادرة بحق محافظ القدس عدنان غيث، والقاضية بمنعه من السفر ودخول أراضي الضفة المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي في حي الصوانة شرق القدس المحتلة، وسلمته قرارا بمنعه من السفر لمدة 6 أشهر.