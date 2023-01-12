السعودية تسمح لهذه الفئة الحصول على الجنسية، تصدرت محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن منح الجنسية السعودية لأبناء المواطنات.

وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عن تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية.

قانون الجنسية السعودية الجديد

أعلن العاهل السعودي الملك سليمان بن عبد العزيز، عن تعديل قانون جديد بخصوص منح الجنسية السعودية، تحديداً المادة رقم 8، اليوم الخميس.

وتنص المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية، أنه يجوز منحها بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة.

ويشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره، أو أي وثيقة تعدها السلطات المتخصصة قائمة مقام الجواز، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام.

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أما عن الشروط فتحددها المادة رقم "9" التي تنص على أنه يجوز منح الجنسية السعودية للأجنبي الذي تتوافر فيه عدد من الشروط التي من بينها أن يكون عند تقديم طلب الجنسية قد بلغ سن الرشد.

واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، ويجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.

وعلى الرغم من أن التعديل المعلن لم يتجاوز نقل الصلاحيات من وزارة الداخلية إلى رئاسة مجلس الوزراء، إلا أن مراقبين اعتبروه مقدمة لتعديلات قد يتولى مجلس الوزراء القيام بها من خلال تسهيل منح الجنسية.

وزارة الحج:



لاتوجد خاصية تغيير باقة الحج المتقدم لها، ولكن يمكن إلغاء الحجز ثم إعادة الحجز مرة آخرى وفق المقاعد المتاحة. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 12, 2023

رؤية السعودية عام 2030

وكان قد أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز، تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية.

وذلك يعود بالنفع على الوطن في المجالات المختلفة بحسب قوله، وأن القرار يأتي تماشياً مع رؤية 2030، الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة.

والتي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين، والاستثمار بقطاعات متعددة في ظل النمو المتسارع للفرص التي تقودها البرامج التنفيذية لرؤية البلاد الطموحة.

يذكر أن النظام السعودي ينص على منع ازدواج الجنسية مما يعني عدم السماح للشخص بحمل جنسية بلده الأصلي مع الجنسية السعودية.

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