الهيئة المستقلة تطالب وزير داخلية السلطة باطلاعها على مجريات التحقيق بمحاولة اغتيال الشاعر

طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، وزير الداخلية زياد هب الريح، باطلاعها على تفاصيل مجريات التحقيق في الاعتداء على الأكاديمي ناصر الدين الشاعر ومحاولة اغتياله.

جاء ذلك خلال خطاب وجهته الهيئة، للوزير هب الريح، حول آخر مستجدات التحقيق في حادثة الاعتداء على الدكتور ناصر الدين الشاعر التي وقعت بتاريخ 22يوليو 2022، مطالبة باطلاعها على الجهود التي تم بذلها في الكشف عن الجناة.

يذكر أن مسلحين أطلقوا النار على الدكتور الشاعر في يوليو الماضي، ما أدى إلى إصابته في قدميه بعدة رصاصات، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وخضع الشاعر في بداية إصابته لعمليتين جراحيتين طويلتين ومعقدتين، فيما كانت إحدى الرصاصات السبع التي اخترقت جسده عميقة في فخده الأيمن، بعد أن هشم باقي الرصاص عظام ساقه وركبته.

وعاد الشاعر، قبل أسابيع، إلى أرض الوطن بعد رحلة علاج استمرت عدة أسابيع في ألمانيا إثر إصابته في محاولة الاغتيال التي تعرض لها قبل 4 شهور.

ورغم مرور أشهر على جريمة محاولة اغتيال الشاعر وإصابة الجريح عبد الفتاح، لم يتم محاسبة الفاعلين ومحاكمتهم.