الاحتلال يقتطع 140 مليون شيقل من عائدات ضرائب السلطة

نفذت وزارة المالية (الإسرائيلية) اليوم الخميس، قرار اقتطاع 139 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية، لصالح عائلات قتلى عمليات سبق أن حكمت لهم محكمة (إسرائيلية) به كتعويضات.

وذكرت صحيفة "مكور ريشون" العبرية أن ما يسمى "سلطة التنفيذ في وزارة المالية الاسرائيلية" حوًّلت اليوم مبلغ 139 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية، لصالح وكيل عائلات قتلى عمليات فلسطينية.

وأشارت إلى أن ذلك كنتيجة لمصادقة الكابينت (الإسرائيلي) قبل أيام على تنفيذ قرار المحكمة واقتطاع المبلغ كعقاب للسلطة الفلسطينية على توجهها للمؤسسات الدولية.

فيما يدور الحديث عن عائلات قتلى عمليات بينها تفجير عبوة ناسفة بحافلة للمستوطنين بمستوطنة "كفار داروم" في قطاع غزة بداية الانتفاضة الثانية، وعملية قتل جنديين في رام الله، وتفجير الحافلة على مفرق مجدو في الشمال.

المصدر: وكالة صفا