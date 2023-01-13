ذكر رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت في جيش الاحتلال (الإسرائيلي) أن الجيش قريب من تصعيد واسع النطاق في غزة، والضفة الغربية، والقدس، مردفا في الوقت ذاته أن"حماس أصبحت قوية جدا، وآمل أن نتجنب المواجهة معها".

وأضاف آيزنكوت في مقابلة مع القناة 14 العبرية، "نحن اليوم أقرب إلى المواجهة مع قطاع غزة أكثر من أي يوم آخر، لدي تقدير بأن حماس تنجح في تعزيز محور غزة، والضفة الغربية، والقدس وترسيخ نفسها بقوة كبيرة، وتعزيز إمكانية تصعيد الوضع - يجب بذل كل جهد لمنع حماس وإحباطها وإضعافها، على حد زعمه.



وفي سياق منفصل، ذكر أن سموتريتش سينهي المشروع الصهيوني، بفعل خططه المتطرفة.