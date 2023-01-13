الناشط مرشد شوامرة من الخليل يواصل إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله في سجون السلطة

يواصل الأسير المحرر والناشط السياسي مرشد شوامرة من الخليل إضرابه عن الطعام لليوم الخامس على التوالي رفضاً لاعتقاله في سجون السلطة بالضفة الغربية.

ومددت السلطة اعتقال شوامرة لسبعة أيام، بعد اعتقاله عقب انتقاده الاعتقال السياسي ضد النشطاء والأسرى المحررين وطلبة الجامعات في الضفة الغربية.

وأعلن شوامرة الإضراب عن الطعام منذ الليلة الأولى لاعتقاله في سجن أريحا والاعتداء عليه بالضرب، علماً بأنه أسير محرر اعتقل عدة مرات في سجون الاحتلال.

وتواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال عدد من الأسرى المحررين من بلدة برقين قضاء جنين لفترات متفاوتة، ويعاني كثير منهم من مشاكل صحية نتيجة ظروف الاعتقال القاسية.

ومن بين المعتقلين تواصل اعتقال المحرر نادر لطفي مساد لليوم الـ19، ومحمد حسين صبح لليوم الـ10 على التوالي، وفراس أحمد أبو شادوف لليوم الـ10، وإيهاب نادر هندي لليوم الـ19 على التوالي.

وتواصل مخابرات السلطة في طولكرم اعتقال ثلاثة طلاب من جامعة النجاح في نابلس وهم: (غيث مهداوي، وثابت القوقا، عبد القادر قطناني) لليوم الـ4 على التوالي.

ولا يزال وقائي السلطة في بيت لحم يواصل اعتقال الشاهد الثاني في قضية اغتيال الشـهـيد نزار بنات "محمد مجدي بنات" لليوم الـ17 على التوالي.، بينما تعتقل مخابرات السلطة في نابلس خمسة شبان من مخيم عسكر، هم: (مؤمن جمعة، أحمد مرشود، سامي كعبي، عبدالله خضر، أحمد أبو كشك) منذ 40 يوماً.

وتغيب سجون السلطة مصعب اشتية لليوم الـ117 على التوالي، وأنور السخل لليوم الـ128، ومحمد علاوي لليوم الـ139 يوماً على التوالي.