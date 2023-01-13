حماس بخان يونس تنظم وقفة جماهيرية نصرةً للقدس والضفة

نظّمت حركة المقاومة الإسلامية حماس بخان يونس ظهر الجمعة، وقفة جماهيرية حاشدة نصرةً للقدس والضفة وأهلهم المرابطين.

وشارك في الوقفة التي نظمتها الحركة أمام مسجد حمزة بالمنطقة الشرقية، قيادة حركة حماس وفصائل العمل الوطني والإسلامي بالمحافظة وجمع غفير من أبناء شعبنا الفلسطيني، رافعين لافتتات نصرةً للقدس والأقصى والضفة المحتلة.

وأكد القيادي في حركة حماس د. محمد سليمان الفرا أننا سنبقى سنداً ودعماً للمرابطين في القدس والأقصى والمقاومين بالضفة، مؤكدًا على أننا شعبٌ واحد والحدود والسدود لا تفتّ في عضدنا فأرضنا واحدة وشعبنا موحد في مواجهة الاحتلال.

وأوضح الفرا أن المسجد الأقصى علامة قدسية وشعبنا لا يقبل أبداً بتقسيمه ولا بتدنسيه من الاحتلال ومستوطنيه، وسيبقى درة التاج وسنبقى مدافعين عنه مهما كلف الثمن.

وبين أن صواريخ المقاومة في معركة سيف القدس غطّت كل أرض فلسطين، ونبشركم في المعركة القادمة أن أقدام المجاهدين ستصل لكامل تراب أرضنا.









