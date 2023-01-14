سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 14 يناير2023 : سعر الذهب مقابل الدولار بسوريا ، شهدت أسعار الصرف في سوريا استقرارا ملحوظا في السوق السوداء بسوريا في التعاملات الصباحية المبكرة.

سعر الدولار اليوم في سوريا

وشهدت أسعار صرف الدولار في السوق السوداء مقابل الليرة السورية في أسواق العاصمة دمشق 6250 ليرة مقابل 6325 ليرة للدولار.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية

بلغ سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية عند الشراء 331 ليرة ، فيما كان سعر البيع 337 ليرة سورية.

سعر الذهب في سوريا

وشهدت أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 14 يناير 2023، استقراراً ملحوظاً في سعر جرام الذهب بأسواق الصاغة السورية، خلال التعاملات الفورية الصباحية.

سعر جرام الذهب في سوريا

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 152.772 ليرة، ما يعادل 60.82دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا: 140.042 ليرة، ما يعادل 55.75 دولار.

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 21 بالدولار: 133.678 ليرة، ما يعادل 53.22 دولار.

وسعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا: 114.581 ليرة، ما يعادل 45.61 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 89.117 ليرة، ما يعادل 35.48 دولار.

أما سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 76.386 ليرة، ما يعادل 30.41 دولار.

سعر أوقية الذهب في سوريا

سعر أوقية الذهب في سوريا: 4.751.195 ليرة، ما يعادل 1.891دولار.

سعر الجنيه الذهب في سوريا

سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.069.427 ليرة، ما يعادل 425.73دولار.

سعر كيلو الذهب في سوريا

سعر كيلو الذهب في سوريا: 152.771.544ليرة، ما يعادل 60.817 دولار.

سعر أونصة الذهب في سوريا

سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار: 4.766.603.42 ليرة، ما يعادل 1.897.53 دولار.