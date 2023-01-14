مواعيد مباريات اليوم السبت 14 يناير 2023 والقنوات الناقلة ، جدول مباريات اليوم السبت سيشهد مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز ، والدوري الإسباني ، والدوري الإيطالي ، والدوري الفرنسي ، والدوري السعودي.

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

برايتون ضد ليفربول

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

إيفرتون ضد ساوثهامبتون

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.

نوتينجهام ضد ليستر سيتي

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.

وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اكسرا اتش دي 1.

برينتفورد ضد بورنموث

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

بلد الوليد ضد رايو فاليكانو

يُقام اللقاء في تمام الساعة 5:00 بتوقيت أبو ظبي، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

جيرونا ضد أشبيلية

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:15 بتوقيت أبو ظبي، 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

أوساسونا ضد ريال مايوركا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

ريال سوسيداد ضد أتليتك بلباو

يُقام اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

كريمونيزي ضد مونزا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.

ليتشي ضد ميلان

يُقام اللقاء في أبرز مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.

انتر ميلان ضد هيلاس فيرونا

يُقام اللقاء في تمام الساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:45 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميم 1 و “Startz Play APP”.

مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

لانس ضد أوكسير

يُقام اللقاء في تمام الساعة 8:00 بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.

مارسيليا ضد لوريان

يُقام اللقاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت أبو ظبي، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 8:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.

ليون ضد ستراسبورج

يُقام اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الباطن ضد الاتحاد

يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي، 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، 2:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 1) و (SSC 5).

الرائد ضد الفيحاء

يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1).

الشباب ضد النصر

يُقام اللقاء في أهم مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 1) و (SSC 5).