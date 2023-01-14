مواعيد مباريات اليوم السبت 14 يناير 2023 والقنوات الناقلة ، جدول مباريات اليوم السبت سيشهد مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز ، والدوري الإسباني ، والدوري الإيطالي ، والدوري الفرنسي ، والدوري السعودي.
مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
برايتون ضد ليفربول
يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.
إيفرتون ضد ساوثهامبتون
يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 2.
نوتينجهام ضد ليستر سيتي
يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.
وولفرهامبتون ضد وست هام يونايتد
يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اكسرا اتش دي 1.
برينتفورد ضد بورنموث
يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.
مباريات اليوم في الدوري الإسباني
بلد الوليد ضد رايو فاليكانو
يُقام اللقاء في تمام الساعة 5:00 بتوقيت أبو ظبي، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 3:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.
جيرونا ضد أشبيلية
يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:15 بتوقيت أبو ظبي، 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 5:15 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.
أوساسونا ضد ريال مايوركا
يُقام اللقاء في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.
ريال سوسيداد ضد أتليتك بلباو
يُقام اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 1.
مباريات اليوم في الدوري الإيطالي
كريمونيزي ضد مونزا
يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.
ليتشي ضد ميلان
يُقام اللقاء في أبرز مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 9:00 بتوقيت أبو ظبي، 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 7:00 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية اتش دي بريميم 1 و “Startz Play APP”.
انتر ميلان ضد هيلاس فيرونا
يُقام اللقاء في تمام الساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:45 بتوقيت القاهرة عبر قناة أبو ظبي الرياضية بريميم 1 و “Startz Play APP”.
مباريات اليوم في الدوري الفرنسي
لانس ضد أوكسير
يُقام اللقاء في تمام الساعة 8:00 بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.
مارسيليا ضد لوريان
يُقام اللقاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت أبو ظبي، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 8:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.
ليون ضد ستراسبورج
يُقام اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت أبو ظبي، 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 10:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس كونكت.
مباريات اليوم في الدوري السعودي
الباطن ضد الاتحاد
يُقام اللقاء في تمام الساعة 4:30 بتوقيت أبو ظبي، 3:30 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، 2:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 1) و (SSC 5).
الرائد ضد الفيحاء
يُقام اللقاء في تمام الساعة 7:00 بتوقيت أبو ظبي، 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 5:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC EXTRA 1).
الشباب ضد النصر
يُقام اللقاء في أهم مباريات اليوم السبت في تمام الساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت القاهرة عبر شاشة القناة الرياضية السعودية (SSC 1) و (SSC 5).