حقيقة إلغاء الصف السادس من المدارس في مصر، تصدرت محركات البحث جوجل في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن إلغاء الصف السادس الابتدائي من بداية العام الدراسي القادم2023/2024.

وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي القادم.

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إلغاء الصف السادس بمصر

تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم الفني في مصر، وقال إنه لا صحة لإلغاء الصف السادس الابتدائي اعتباراً من العام الدراسي القادم 2023/2024.

وشدد على استمرار نظام سنوات الدراسة كما هو دون أي تغيير سواءً في مرحلة التعليم الأساسي أو المرحلة الثانوية.

وناشد الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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نظام التقييم لطلبة المدارس

يُذكر أنه تم تحديد نظام التقييم لطلاب صفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام في مصر.

ليتضمن ثلاث اختبارات في الفصل الدراسي الواحد وهي الاختبار الأول ويستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي ويكون على مستوى المدرسة.

والاختبار الثاني يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي ويكون على مستوى المدرسة.

واختبار نهاية الفصل الدراسي ويكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله.

ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).

بينما يكون توزيع درجات الطالب في كل مادة كالتالي: 80% درجة اختبار نهاية الفصل، و10% درجة امتحان الشهر، و 5 % على المواظبة "الانضباط"، و5% للسلوك.

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