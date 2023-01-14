رابط بث مباشر مباراة برايتون وليفربول اليوم السبت في الدوري الإنجليزي، يبحث العديد من محبي الرياضة على رابط بث مباشر مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي.

ويحتل ليفربول المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة بينما يحتل برايتون المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

بث مباشر للمباراة

موعد مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2022-2023، في الجولة العشرين هو اليوم السبت 14 يناير 2023، على ملعب فالمر معقل برايتون.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية.

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أما عن التشكيل المتوقع لليفربول في حراسة المرمى أليسون بيكر، وخط الدفاع أندرو روبرتسون و إبراهيما كوناتيه و جويل ماتيب و ترينت ألكسندر أرنولد.

أما عن خط الوسط فابينيو و تياجو ألكانتارا و جوردان هندرسون، وخط الهجوم كودي جاكبو و محمد صلاح و داروين نونيز.

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القنوات الناقلة

تنقل قناة بي إن سبورت أحداث مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي، والتي تعتبر الناقل الحصري والوحيد لمشاهدة المباريات الرياضية.

تردد قناة بي ان سبورت bein sport

نضع بين أيديكم تردد قناة بي ان سبورت على النايل سات beIN SPORTS وهي على النحو التالي:

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 4/3.

7 درجات غرب

هجمة مرتدة نموذجية.. 👌



إذا انطلق محمد صلاح وبجواره فيرمينو فعليك أن تعلم أن الكرة مكانها شباك الخصم لا محالة! ⚽️🔴#برايتون_ليفربول

pic.twitter.com/YgJKBNDKwt — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 13, 2023

تردد بين سبورت على عرب سات

تردد القناة : 12379

معدل الاستقطاب : أفقي (H).

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

30.5درجة شرق

تردد قناة الكأس one الرياضية القطرية المفتوحة

التردد: 11919

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

إشارة ارسال البث DVB-S2

معدّل تردد الموجة 8PSK

مل تصحيح الخطأ: 4/3.

وهكذا قد نكون عرضنا لكم من موقع "الرسالة نت"، رابط بث مباشر مباراة برايتون وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة وموعد عرضها.

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