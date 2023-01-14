الأرجنتين تضع قوتها لتحدي السعودية في مونديال 2030

تستغل الأرجنتين اللقب العالمي الذي حققته الشهر الماضي في قطر 2022 للترويج، في نهاية يناير/كانون ثان الجاري، لملف ترشحها المشترك مع أوروجواي وباراجواي وتشيلي لتنظيم كأس العالم 2030.

وسيكون ترويج الأرجنتين لملف استضافة كأس العالم 2030 بمثابة الدخول في تحدي مع السعودية الاي تقود مهمة الترشح المشترك مع مصر واليونان لاستضافة النسهة 24 من المونديال.

كما كشف وزير السياحة والرياضة الأرجنتيني، ماتياس لامينز، أنه سيتم إطلاق الترشح المشترك في (المدينة الرياضية) للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في إيزيزا (مقاطعة بوينوس آيرس) في أواخر يناير/كانون ثان الجاري، وسيكون “كأس العالم هو بطل الرواية”.

وقال لامينز “الفكرة التي نقدمها دائما؛ الحجة التي نحددها عندما نتحدث عن هذا الترشح، (هي) أن أول كأس عالم أقيم في ريو دي لا بلاتا في أوروجواي عام 1930؛ ويبدو عادلا بالنسبة لنا، إزاء كل ما ساهمت به كرة القدم في أمريكا الجنوبية لكأس العالم، أن يعود إليها”.

وتم إطلاق كيان يحمل اسم (معا 2030) “Juntos 2030” في سانتياجو دي تشيلي، في نوفمبر/تشرين ثان، للترويج لملف الترشح.

وشدد لامينز على أن اللقب العالمي الثالث للأرجنتين في قطر 2022، بعد لقبي 1978 و1986، يمكن أن يعطي دفعة لهذا الترشيح الذي، على حد تعبيره، “من حيث الموارد المادية” قد لا ينافس “القوى الأوروبية”، ولكن يجب أن يعتمد على “إقرار تاريخي”.

وعلق وزير السياحة والرياضة على أن كرة القدم في بلاده “ليست مجرد رياضة، فهي ليست 11 لاعبا ينزلون إلى الملعب، لكنها تمثل الكثير”، لدرجة أنها “من الخصائص التي تميز الأرجنتينيين”.

وينافس مشجعو المنتخب الأرجنتيني، كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس الخميس، على الحصول على جائزة أفضل مشجعي العام، وسط منافسة من جانب المتفرج السعودي عبد الله السلمي وجمهور المنتخب الياباني.