إنفانتينو يزور فلسطين العام الجاري

التقى الفريق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم السبت، بالسيد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، على هامش مشاركته في افتتاح بطولة أفريقيا للمحليين بالجزائر .

وخلال اللقاء اتفق الطرفان على أن يزور إنفانتينو فلسطين في النصف الأول من شهر أيار/ مايو المقبل.

وكان إنفانتينو قد أعرب عن رغبته بزيارة فلسطين، خلال اللقاء السابق الذي جمعه بالفريق الرجوب، على هامش مشاركتهما في افتتاح بطولة كأس الخليج “خليجي ٢٥” المقامة في العراق.

بدوره رحب الفريق الرجوب بزيارة إنفانتينو لفلسطين، مشيراً إلى ضرورة إطلاعه والفيفا على واقع كرة القدم الفلسطينية، وما شهدته من تطور ملحوظ في الفترة السابقة رغم ما تواجهه من تحديات كثيرة.