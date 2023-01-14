الأوقاف بغزة تشرع بتوزيع لحوم الأضاحي المقدمة من السعودية

شرعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة اليوم السبت، بتوزيع لحوم الهدي والأضاحي المقدمة من السعودية.

وأوضحت الوزارة أن 35 ألف أسرة من الأسر الأشد فقراً واحتياجاً في قطاع غزة ستوزع عليها اللحوم، عبر لجان الزكاة المنتشرة على مستوى محافظات القطاع.

وأضافت:" قافلة اللحوم التي استلمتها وزارة الأوقاف تضم 12 ألف ذبيحة مغلفة في (3960) كرتونة, حيث خضعت للفحص المخبري, من قبل وزارتي الصحة والاقتصاد والتي أثبت أن اللحوم مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية".

وأكدت الوزارة حرصها على القيام بواجبها الإنساني في خدمة الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناته، داعيةً المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ودول العالم إلى تقديم المساعدة لقطاع غزة والعمل على رفع الحصار وتخفيف المعاناة.