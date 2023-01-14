عمدت شرطة الاحتلال مساء اليوم السبت إلى نشر قواتها في مدينة "تل أبيب" استعدادًا للتصدي لتظاهرة احتجاجية للمعارضة في الكيان ضد الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو.

ومن المتوقع أن تُنظّم التظاهرة في ساحة "بيما" في "تل أبيب"، بحسب ما نشرته صحيفة "معاريف" العبرية.

وتوقعت الصحيفة أن تلجأ الشرطة (الإسرائيلية) إلى استخدام العنف ذد المتظاهرين في حال إغلاق الطرق في المدينة.

وكان قائد عام الشرطة قال لعناصره إنه "لا تغيير في السياسة، ولن نتسامح مع أعمال العنف".

وكانت صحف (إسرائيلية) أكدت أن حالة من التوتر تسود "تل أبيب"، قبل المظاهرة التي ستجري في المدينة، مساء اليوم احتجاجًا على قانون "ليفين" الذي يرى فيه المعارضون للحكومة خطوة نحو تدمير "الديمقراطية الإسرائيلية".