تشافي يختار تشكيل برشلونة في الكلاسيكو

أفاد تقرير صحفي إسباني، السبت، بأن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، استقر على تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد.

ويلتقي برشلونة بغريمه ريال مدريد، اليوم الأحد، على ملعب الملك فهد بالرياض، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي سيعتمد على 4 لاعبين في وسط الملعب، بينما سيدفع بالثنائي عثمان ديمبلي وروبرت ليفاندوفسكي في الهجوم.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل البارسا كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: ألبا - كريستينسن - كوندي - أراوخو.

الوسط: بيدري - بوسكيتس - دي يونج - جافي.

الهجوم: ليفاندوفسكي - ديمبلي.

وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية بعد الفوز على فالنسيا بركلات الترجيح، كما عبر برشلونة محطة ريال بيتيس بنفس السيناريو.