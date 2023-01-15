طالع سعر صرف العملات في العراق: سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم: اسعار الذهب في العراق اليوم الأحد، شهد سعر الذهب في العراق اليوم الأحد 15 يناير 2023 تراجعا طفيفا خلال التعاملات في الاسواق العراقية.

واسعار الذهب وصرف العملات من الاخبار التي تهم الناس لأنها تحدد مدى تعاملاتهم اليومية لاسيما اصحاب العقارات ورؤوس.

وفي هذه المادة نقدم لكم من موقع "الرسالة نت" أسعار الذهب في العراق بجميع العيارات واخر اخبار صرف العملات في العراق اليوم الأحد 15 يناير.

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أسعار الذهب في العراق

سعر الذهب عيار 24 في العراق

جاء سعر الذهب عيار 24 في العراق اليوم الأحد خلال التعاملات في الاسواق العراقية 89,773.56 دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 21 في العراق

ووصل سعر الذهب عيار 21 في العراق اليوم 78,551.87 دينار عراقي.

سعر الذهب عيار 18 في العراق

فيما جاء سعر الذهب عيار 18 في أسواق العراق اليوم الأحد 67,330.17 دينار عراقي.

سعر أونصة الذهب في العراق

وشهد سعر أونصة الذهب في العراق اليوم الأحد في الاسواق العراقية استقرارا حيث جاءت 2,791,957.77 دينار عراقي.

أسعار العملات في العراق

شهد سعر صرف العملات في العراق اليوم الأحد 15-01-2023 ارتفاعا ملحوظا حيث جاء سعر الدولار في العراق وفق الاتي:

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في العراق اليوم الأحد 1454.61 دينار عراقي.

أما عن اليورو الأوروبي في العراق اليوم 1577.30 دينار عراقي.

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