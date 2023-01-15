مفتي عُمان: عدوان الاحتلال (الإسرائيلي) على الأقصى إيذان بالحرب

قال المفتي العام لسلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي إن "توجه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة إلى احتلال المسجد الأقصى المبارك، باستمرار عدوانها عليه، وانتهاكها لحرماته، ومضايقة عماره، إيذان منها بالحرب، وتجاهل لمشاعر الأمة المسلمة في مشارق الأرض ومغاربها".

وأكد الخليلي في بيان صحفي، اليوم السبت، أنه "يتوجب على هذه الأمة أن تقف صفا واحدا في مواجهة هذا العدوان، وأن تساند بكل قواها المقاومة الفلسطينية المرابطة في رحاب الأقصى، حتى يتم تحريره، من كل يد تسعى إلى احتلاله، وتحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة بأسرها، لتعود إلى أصحابها الشرعيين، وينعم الشعب الفلسطيني بالاستقلال التام، وإقامة حكومته العادلة على ترابها الطهور".

وأضاف أنه "كما قلت أكثر من مرة، هو دَين في رقاب الأمة الإسلامية بأسرها، لن تبرأ ذمتها منه حتى تؤديه كاملا غير منقوص".

وأوضح أن المسجد الأقصى المبارك صنو المسجد الحرام، وإليه كان مسرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو القبلة الأولى للمسلمين.

وشدد على أن "القرآن الكريم بيّن ما له في موازين الله تعالى من قدر رفيع، فمتى تقضي الأمة الإسلامية هذا الدين، وتبرأ من تبعته، وتغسل عن وجهها عار الاحتلال؟ عسى أن يكون ذلك قريبا".