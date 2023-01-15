الـ15 من يناير.. تاريخ حافل بعمليات بطولية للقسام في الضفة

يعد الـ15 من يناير تاريخ حافل بعمليات كتائب الشهيد عزالدين القسام البطولية في الضفة الغربية المحتلة، حيث شهد عبر سنوات عمليات أربكت حسابات الاحتلال، وأوقعت في صفوفه الخسائر.

ففي 15/يناير/1995م، استهدف مجاهدو القسام مبنى "الدبويا" الاحتلالي وسط مدينة الخليل بقذيفة مضادة للدروع، واخترقت القذيفة نافذة المبنى محدثةً أضراراً ماديةً جسيمةً دون وقوع إصابات.

وأطلق مجاهدو القسام، في نفس العام، النار على مستوطن في بيت لحم جنوب الضفة الغربية مما أدى إلى إصابته بجروح.

وفي 15/يناير/1997م، فجرت مجموعة شكَّلها القائد القسامي محي الدين الشريف في القدس، عبوتين وضعتا داخل حاوية قرب موقف للحافلات في "تل أبيب" بفارق 10 دقائق، ما أسفر عن إصابة نحو (16) إسرائيليا.

وفي 15/يناير/2002م، قامت (المجموعة 19) التابعة للقائد نصر جرار في جنين، بزرع عبوة ناسفة وتفجيرها بحافلة إسرائيلية قرب مغتصبة "كاديم" في الضفة الغربية ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الركاب.