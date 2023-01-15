تحطم طائرة تقل 72 راكبا وسط نيبال وأنباء عن وجود عدد من الناجين

أعلن مسؤولون -اليوم الأحد- عن تحطم طائرة ركاب على متنها 72 شخصا في منطقة كاسكي بمقاطعة بوخارا وسط نيبال الواقعة في منطقة جبال الهيمالايا في آسيا.

وأفادت سلطة الطيران في نيبال بانتشال 40 جثة من حطام طائرة الركاب المنكوبة، في حين أكد مسؤول آخر مقتل 29 راكبا ووجود "عدد" من الناجين.

كما ذكر التلفزيون الرسمي أن بعض الجثث انتُشلت من موقع الحادث وأن رئيس الوزراء بصدد عقد اجتماع طارئ للحكومة في مطار تريبهوفان.

من جهته، قال مسؤول في المطار إن الطائرة المنكوبة ذات محركين وهي من طراز "إيه تي آر 72" (ATR 72) وتشغلها شركة الخطوط الجوية "ياتي" وقد كانت متجهة إلى مدينة بوخارا قادمة من العاصمة كتمندو.

وقال المتحدث باسم خطوط "ياتي" سودارشان بارتاولا إن 68 راكبا كانوا على متن الطائرة، إضافة إلى طاقم مؤلف من 4 أشخاص، عندما تحطمت الطائرة بين المطار القديم ومطار بوخارا الدولي.

وأضاف بارتاولا لصحيفة "كتمندو بوست" أن فرق الإغاثة في طريقها إلى موقع الحادث "ولا نعرف في الوقت الحاضر إن كان هناك ناجون".

وقد أظهرت صور ومقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان تتصاعد من موقع الحادث، وسكانا محليين يحاولون إخماد النيران وإسعاف المصابين.

وأظهرت بيانات ملاحية لطائرة الركاب النيبالية المنكوبة صاحبة رقم التسجيل (9N-ANC) خروجها من مطار العاصمة كتماندو عند الساعة 6:35 بتوقيت الدوحة، في رحلة داخلية إلى مطارا بوخارا قبل أن تختفي من الرادار الساعة 8 صباحا بسبب انخفاض مفاجئ في ارتفاعها.

وأظهرت البيانات التي حصلت عليها وكالة سند، اضطرابا في سرعة وارتفاع الطائرة منذ إقلاعها وحتى توقيت سقوطها.

المصدر : وكالات