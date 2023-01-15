رابط فحص نتائج اختبار الرخصة المهنية للمعلمين، يبحث الكثير من الأفراد عن رابط فحص نتائج الرخصة المهنية، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المركز الوطني للقياس نتائج الاختبار التربوي “العام” دون اختبار التخصص.

ويُعتبر الاختبار هو الذي كان يتم فيه إعلان النتائج في الاختبارين، سنعرض لكم طرق إعلان نتائج الرخصة المهنية والطرق المتبعة.

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خطوات إعلان النتائج

من المقرر أن تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الأحد، نتائج الرخصة المهنية على موقع قياس عبر نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية.

وأعلنت الهيئة أمس السبت، نتائج اختبار الرخصة المهنية “العام” عبر الرسائل النصية في رسائل SMS على جوالات المعلمين وعلى الرقم المسجل في الملف.

ويتم الإعلان عن نتائج الرخصة المهنية عبر الخطوات الآتية:

أولاً عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) على رقم الهاتف المسجل في الملف.

ثانياً عبر موقع قياس – النتائج اليوم الأحد "اضغط هنا"

ثالثاً رابط إصدار الرخص المهنية "اضغط هنا"

شروط الرخصة المهنية

من شروط الرخصة المهنية اجتياز الاختبار ويتكون من جزأين الجزء الأول الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين.

أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته، ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.

وتتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين هما الاختبار التربوي العام فهو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية.

اليوم السبت 21/ 6 / 1444

إعلان نتائج اختبار #الرخصة_المهنية_عام للمعلمين والمعلمات... بإذن الله تعالى وتوفيقه نتائج تسر الناظرين. #الرخصة_المهنية pic.twitter.com/W0790HR7GN — اختبار الرخصة المهنية للمعلمين (@AlshaikhyHashem) January 14, 2023

ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التالية، القيم والمسؤوليات المهنية والمعرفة المهنية والممارسة المهنية

ويُشار إلى أن الاختبار الثاني “التخصص” للمعلمين والمعلمات المتقدمين على الرخصة المهنية سوف يكون نهاية الشهر الجاري.

وهكذا قد نكون عرضنا لكم خطوات رابط إعلان النتائج وشروط الرخصة المهنية والاختبارات التي يجب اجتيازها.

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